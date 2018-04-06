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Diyanet'in "Uluslararası İlahiyat Programı" başvuru süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 05:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik programa başvurular 13 Nisan'da sona erecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik düzenlenen "Uluslararası İlahiyat Programı"nın (UİP) başvuru süresi 13 Nisan'a kadar uzatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UİP'e başvuru süresinin uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 2018 UİP müracaatları için son gün 13 Nisan Cuma olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
13 Nisan diyanet işleri başkanlığı Uluslararası İlahiyat Programı (UİP)

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