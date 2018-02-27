Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlara yönelik düzenlenen "Uluslararası İlahiyat Programı"na (UİP) 6 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Başkanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarına yönelik Türkiye'de ilahiyat eğitimi imkanı sunduğu programın başvuruları başladı.
Bu kapsamda, Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler 6 Nisan'a kadar "www.diyanet.gov.tr" internet adresinden başvuru yapabilecek.
Öğrenciler, başvuru koşullarıyla ilgili bilgileri "Uluslararası İlahiyat Programı Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenebilecek.
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