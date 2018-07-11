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Diyanetten Kur'an-ı Kerim ve meallerine yakın takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu tespit edilen Kur'an-ı Kerim ve meallerinin basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılması ve imha edilmesine karar verebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu tespit edilen Kur'an-ı Kerim ve meallerinin basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılması ve imha edilmesine karar verebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerine eklenen madde ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun onay ve mührü bulunmayan Mushaflar, cüzler halindeki Mushaflar, mealli Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimler basılamayacak ve yayımlanamayacak.

Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen Mushaf ve cüzler halindeki Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerin, Başkanlığın müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların ise toplatılması ve imha edilmesine karar verilebilecek.

- Erişim engellenecek

Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Kur'an-ı Kerim mealleri, Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen incelenecek ya da incelettirilecek. İnceleme sonunda İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılması ve imha edilmesine karar verilebilecek.

Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi yetkili kurumlardan istenebilecek.

- İtiraz edilebilecek

Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilecek. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli merciye itiraz yoluna gidilebilecek. İtiraz üzerine verilen karar kesin olacak.

Toplatma ve imha kararına veya erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmesi, karara konu yayınların toplatılmasını ve bu yayınlara erişimin engellenmesini durdurmayacak. Toplatma ve imha kararına konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedilmesi durumunda imha edilecek.

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diyanet işleri başkanlığı

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