Diyanetten Kur'an-ı Kerim ve meallerine yakın takip

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu tespit edilen Kur'an-ı Kerim ve meallerinin basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılması ve imha edilmesine karar verebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerine eklenen madde ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun onay ve mührü bulunmayan Mushaflar, cüzler halindeki Mushaflar, mealli Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimler basılamayacak ve yayımlanamayacak.

Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen Mushaf ve cüzler halindeki Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerin, Başkanlığın müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların ise toplatılması ve imha edilmesine karar verilebilecek.

- Erişim engellenecek

Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Kur'an-ı Kerim mealleri, Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen incelenecek ya da incelettirilecek. İnceleme sonunda İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılması ve imha edilmesine karar verilebilecek.