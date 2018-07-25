Diyanet İşleri Başkanlığınca, kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı, can kaybının yaşanmadığı kazada hafif yaralananların olduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kazada, hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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