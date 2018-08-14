HABER

Diyanetten "milli ürünleri tercih edelim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı, "Milli ürünleri tercih edelim" çağrısı yapıldı - Diyanet İşleri Başkanlığı: - "Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileri ve mensuplarıyla milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir"

Diyanet İşleri Başkanlığından Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı, "Milli ürünleri tercih edelim" çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından ülke ekonomisine yönelik yürütülen spekülatif ataklara ilişkin istiklal ve istikbal adına büyük bir mücadele verildiği belirtilerek, bugünün maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanları olduğu vurgulandı.

Devletin mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olduğuna işaret edilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, bütün görevlileri ve mensuplarıyla milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir." denildi.

Milletin, eskiden beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aştığı anımsatılan açıklamada, sistematik şekilde maruz kalınan bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelineceği ve Allah'ın yardımıyla onurlu mücadeleden galip çıkılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır." ifadelerine yer verildi.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Çavuşoğlu: Brunson'ın durumunda bir değişiklik yokÇavuşoğlu: Brunson'ın durumunda bir değişiklik yok
HDP'li başkan gözaltına alındıHDP'li başkan gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Milli ürünleri tercih edelim" çağrısı diyanet işleri başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.