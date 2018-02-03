HABER

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 10:23 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, yine çok tepki toplayacak bir fetva yayınladı. Diyanet, sol elle yemek yenilmemesini istedi ve “Sol elle şeytanlar yemek yer” dedi. Diyanet'in sitesinde bir soruya verilen bu yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna verdiği yanıt, Diyanet’in internet sitesinde yer alıyor. Diyabet bu soruya şu cevabı verdi:

"ANNE VE BABALARIN ÖĞRETMELERİ GEREKİR"

“Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir.

Hz. Peygamber'in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.”

ÜNLÜ SOLAKLAR

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'deki ünlü solaklar arasında, sanatçılar Arif Sağ, Gürse Birsel, Kaan Tangöze, Ezgi Mola, Nejat İşler, Derya Baykal, beyin cerrahı Prof. Gazi Yaşargil, futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın da bulunuyor.

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları
Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir
Adnan Oktar-Diyanet tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet Fetva diyanet işleri başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Okuyucu Yorumları 266 yorum
Sol el ile birşey yiyip içilmeyeceğini çocuklar bile bilir. bunu buralara getirip tartışma konusu yapmak çok gülünç.
@ahmetfurkaninal çocuga tecavüz edildiğini cocuklar bilmez ve sıkıntı yok ama sol elle yemek yemek günah ve gülünc degil mi ? nası bi tarikatınız var sizin ya
cahil insanlar geliştirin biraz kendinizi. çocuklarınıza sol elide kullanmayı öğreti n.
@ahmetfurkaninal gwrı zekalı tecavuzle ne alakası var konunun mallll
@ahmetfurkaninal bunun tarikatla alakası yok sadece zorunlu haller dışında sol elle yemek yemek uygun değildir abartmayın
bunlardan dolayi dinlerden nefret ettim allahim bana yeter
@saykoc90 Sen istediğin gibi ya ama Müslümanlara öğüt verme çünkü Müslümanlara sırf Bir müslüman öğüt verir
Dini sadece iyilik güzellik sananlara sözüm.4 eş ve sınırsız cariye bile var.Uyanın artık.Dürüst olmak için masallara ihtiyacınız yok.Öcület perilet cinlerde yok.9 yaşında kız çocuğunla birlikte olan pedofiliyi yüceltmeyin.
ULAN BU ŞEYTANLA AMMA İÇLİ DIŞLISINIZ HER HUYUNU SUYUNU BİLİYORSUNUZ
@x_wodka_x helal olsun be sana valla. ne güldüm süpersin ya
oku oku oku oku okumassan böyle sacmalarsin işte... yazik dinimizin ne gerektirdini en ufak bilgi edinen yok...
@deli_poyraz_401 ARKADAŞIM TUVALETTEN SONRA TEMİZLİĞİN SOL EL İLE YAPILMASINDAN DOLAYI YEMEK YERKEN DE SAĞ ELİN KULLANILMASI GEREKLİLİĞİNDEN BAHSETMİŞTİR.YOKSA ŞEYTANIN GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK YEDİĞİNDEN DEĞİL....
düşmanını iyi taniyacaksin başka türlü mücadele nasıl olacak. Yok ben şeytanla kankayim dersen o da senin sorunun
@x_wodka_x sen babani bizden daha ii tanirsin
@x_wodka_x TUVALETTEN ÇIKINCA ELİNİ YIKAMAYAN ARAPLARLA KARIŞTIRDIN HERHALDE TEKİZLİK İMANDAN GELİR SÖZÜ BOŞAMI SÖYLENMİŞ İSTEYEN İSTEDİĞİ ELİYLE YER BUNDAK KİMENE BEYİNSİZLERİN OLUŞTURDUGU BİR DİN GRUBU OLUŞMUŞ ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDİLİRKEN DİYANETİN BİŞEY SÖYLEDİĞİNİ DUYDUNUZMU
@x_wodka_x aha da ben solagım tuvalet temizligini sag elle yapıyom yemegimi nsıl sağ elim le yicem la
@aqcakocali "Sövülen iki kimsenin söyledikleri sözün günâhı; sövülen hududu aşmadıkça, ilk söze başlayan üzerinedir." (Müslim Birr, 68);
senin gibiler yüzünden insanlar şeytanlaşmış
@x_wodka_x hic duymamistim. tesekkurler. cok begendim
ulan şeytan sizsiniz zaten
sol kolu keselim. bir işe yaramıyor...
Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.” diyor
Hz. Peygamber, Müslümanların sol elle yemesini yasaklamış Diyanet soru üzerine bu konuyla ilgili bir Hadis-i Şerif paylaşarak sol elle yemenin İslam'a göre yasak olduğunu vurgulamıştır. Yani bu yasak sadece ve sadece müslümanları bağlar! İslamın yasak ve helallerini tartışıyorsanız zaten bu seni bağlayan bir durum değildir. Tekrarla söyleyeyim, sadece MÜSLÜMANI bağlar, Müslüman da imanı gereği bunu kabul eder.
bu tür kurumlar sistematik olarak halkı cahilleştirme çabası içerisinde cahil olan halk daha kolay kazanılır diye düşünüyorlar galiba
diyanet doğru diyo ne yani adamlar yalanmı söylesin peygamberimiz sol elle yemeyi yasaklamıştır
@savo1967 yalancının!!!!
@erdemkaya77 Cahil adam madem inanmıyorsun en azından internetten az araştır çokmu zor!!! Burda belirtilen husus Müslümanlar ile alakalı gayrimüslim isen seni bağlamaz zaten dert etme
Tepki Vermişler Ulan Allahın Hangi Emrine Uydunuzda Peygaberin Sünetine İtiraz ediyorsunuz
asıl şeytan sizin gibi düşünün hastalıklı BEYİNLER dir.
@sabrimuhtar Cahil adam madem inanmıyorsun en azından internetten az araştır çokmu zor!!! Burda belirtilen husus Müslümanlar ile alakalı gayrimüslim isen seni bağlamaz zaten dert etme
Bu fetvayı verenlerin zeka testi yaptırması lazım bence diyanet acilen kapatılmalı. Aklıbaşında bir kişi bile yok.
@egg1 Cahil adam madem inanmıyorsun en azından internetten az araştır çokmu zor!!! Zeka testini kendin yaptır tavsiyem.. Burda belirtilen husus Müslümanlar ile alakalı gayrimüslim isen seni bağlamaz zaten dert etme
ne yani şimdi sol elle yiyince ne oluyor? bence bir hiç.
Diyanet İşleri Başkanlığı, yine çok tepki toplayacak bir fetva yayınlamış ! ! ! Diyanet, sol elle yemek yenilmemesini istemiş ve “Sol elle şeytanlar yemek yer” demiş ! ! ! Ey Bunu Söyleyenler, Bu Söylenen Sözün Doğru Olduğuna İnananlar ! ! ! Bende DİYORUM ki; SOL EL Madem KÖTÜ, İYİ DEĞİL se! ! ! Yaradan ALLAH NEDEN SOL ELİ YARAT tı ! ! Sizler ALLAH Tan Daha mı İYİ Biliyorsunuz ! ! ! Cevap vererek beni ve benim gibi karşı düşünenleri de aydınlatırsanız sevinirim ! ! ! Saygılarımla.
@menderes_yildirim Sol elle burnunu sümküresin, kıçını yıkayasın diye var.Taharet aldığın elini ağzına götürme deniyor.Anlamayacak ne var bunda.
@menderes_yildirim cok aptalca yorum
@menderes_yildirim dinden geçinen bu bana göre dini katledenler osmanlınında kafasını yemişti.
@cinar_bey_ny ÇINAR Bey; Yomunuzu Saygıyla Okudum Teşekkür Ediyorum. Lütfen benim yorumum APTALCAY sa, Lütfen MANTIKLISINI Siz Söyler misiniz ? Bizlerin REHBERİ, Uyması gereken KURANIKERİM de, SOL EL İle Yenmez deniyor mu, ne olur aptalca diyerek geçiştirmeyelim. Ben KURAN' a bakarım, Yanlış mı Yapıyorum ? Yoksa KURAN da yazmayanı bizlere anlatanlar mı yanlış yapıyor ! Saygılarımla.
@menderes_yildirim dediğin doğrudur kabul, adam solaksa yemeğini sol elle yese, kıçını burnunu sağ elle yıkasa sorun yok o zaman di mi, madem sebep temizlikse. Allah adamı solak yaratmış ne olcak şimdi. gereksiz ve boş muhabbetler. namazı orucu zekatı... hallettik tek derdimiz bu kaldı.
@adnandayi Adnan Dayı Bey; Yorumunuzu Okudum Öncelikle Teşekkür Ederim. Sol El Sümkürme, ve Tahrat için kullanıldığını söylüyorsunuz ! ! Adnan Bey; Söylediğiniz işleri yaptıktan sonra Yıkamıyor muyuz ! Yıkanan El Temiz Hijyen Olmaz mı! Temiz El ile NELER YAPILMAZ. Adnan Bey; Bizler için REHBER, Uymamız Gereken KURANIKERİM Olmalıdır, Kuranda Sol El Yazıyor mu? Ne Olur, Hurafer ile KURANI Karıştırmayalım. Kuranda yazmayana İnanmayalım. ALLAH bize Yolumuzu Aydınlatan KURANI Gönderdi. Aydınlanmak için Başka LABLA ya GEREK YOK. KURAN Yeter. Saygılarımla.
5 milyar bütcesi var buldugu şeylere bak insanları iyice dinden soguttular yazık gercekten yazık
@saykoc90 Cahil adam madem inanmıyorsun en azından internetten az araştır çokmu zor!!! Burda belirtilen husus Müslümanlar ile alakalı gayrimüslim isen seni bağlamaz zaten dert etme
@mes_sah beni ilgiliendirmez ama maasımın büyük bi kısmı diyanete gidiyo şimdi olayı niye kişiselleştiriyosun ki anlamadım ? diyanetin bana bi tane faydasını söylesene
KUSURU OLMAYANIN SOL ELLE YENMEDİGİNİ BÜTÜN MÜSLÜMANLAR BİLİR BİLMESİDE GEREKİR GAYRİ MÜSLÜDE İLGİLENDİRMEZ
sol elle yemek yenmez bunu bilmemiz gerekli
ya bu gerici yobaz insanları ciddiyemi alıyorsunuz
Amuda kalkıp yemek yemenin, sol yada sol uzuvlarla yemek yemenin hiç bir mahsuruda günahıda yoktur. Diyanet mesala hırsızlık, talan, sömürü, devlet malını himayesine alma, vergi kaçırma nın haram yada helalliğiyle ilgili bir fetva yayınlarsa doğru iş yapmış olur! Ha birde evine ekmek götürdüğü nafakanın genelevlerden kesilen vergilerden, alkol vb mamüllerden kesilen vergilerden oluştuğunu bilsin yeter. Nedir la bu kepazelik? yok SOL elle yemek harammış? yalancının!!!!!
Bende sol elimi kullanıyorum, elhamdulillah imanımdan şüphem yok, kutsal kitabımızda bu durum ile ilgili bir yasak yok "Temizlik imandandır " ellerimizi bol bol yıkayıp temiz tutarsak hijyen açısından bi problem kalmaz.. Rabbimin keremine şükür ne güzel yaratmış
dünya bu haberi duymuştur.cahilliğimize nasılda gülüyorlardır.
@hnar_m8 MÜSLÜMAN OLMAYINI BAGLAMAZ RAHAT OL
Cok dogru..dini konuda en yetkili kurum soyluyorsa saygi duymak lazim.inanan inanir inanmyan zirlamasin.konu din olunca cok bilmis din sarlatani comarlar cogaliyor..
SOL ELLE RÜŞVET ALINABİLİR Mİ ACABA :))
benim 2 çocuğumda solak sol elle yemek yerler şimdi benim cocuklarım şeytanmı abe hıyar nerde gördün şeytanı sol elle yemek yediğini kuş beyinli
@06orti İLİM MECLİSİNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNNETİ SENİYESİ OLDUGU MİLYONLARCA KEZ SÖYLENMİŞTİR MÜSLÜMANI BAGLAR SEN RAHAT OL
Çağ dışı yaratıklar. Solak olarak doğanlar demekki şeytansılar. Bi azalın artık ilkel yaratıklar. Şeytan sizin zihniniz. Maşallah şeytanın herşeyinide biliyorsunuz çünkü zihin kardeşisiniz.
My net öyle bir başlık atıyorsunki diyanet sanki yanlış bir fetva vermiş.. Verilen fetva harfiyen doğrudur sol el ile yemek zaruret haricinde mekruhtur.. Diyanet sorulan soruya doğru cevap vermek zorunda dikkat çekmek için abuk sabuk başlık atmayın
diyanet bu açıklamayı islam dininden olanlar için açıklıyor diğerleri neden üstüne alınıyor ki bizler kilisenin açıklamalarına itiraz etmiyoruz herkes inancını yaşıyor din eleştirilmez ve değiştirilmez şunu da biliyoruz ki burada yorum yapanların bir çoğu dinsiz ve saygısız
dinsizlere ne oluyor anlamadim muslumanlara verilen fetvayi dinsizler tartisiyor dinsiz adam sana hersey serbest sen kafani yorma boyle seylere....
@sezgineren1907 işallah rabbim sana müslüman olmayıda nasip eder islam dininin hoşgörüsünü ve bilgisini nasip eder demekten başkada sözüm yok
yüzlerce çocuğun medreselerde tecavüze uğramasına ses etmeyen diyanetten inciler
Bu ülkenin %98 müslüman falan değil yorumlara bak.
Bence bunlar dini ya bilmiyorlar veya dinden soğutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
@abuzittin_06 sen çok mu biliyorsun dini din sadece namaz kıl oruç tut bu kadar mı nerede islamın özü maneviyatı,
@abuzittin_06 abuzittin din herkesin kafasina gore yasayacagi birsey degildir kurallari vardir buna ya uyarsin yada uymazsin ama uyanlara saygili davranirsin.
KAPATIN ARTIK ŞU YOBAZLARLA DOLU DİYANETİ...
sol elle yemek yenmemeli diyanetin bu açıklamasına lütfen kabul etmiyorsanızda saygılı olun
@emre_1983_bufaj saygılı olun nedir lan küfre karşı susunmu diyon sen bu dine hakaret küfürdür ulan beyinsiz
Elalem uzayı keşfediyor biz hala nelerle uğraşıyoruz.
Hz. Peygamberin sol elle neden bir şey yenilip içilmesini men ettiğini araştırmadan incelemeden boş boş konuşmanın bir mantığı yok eğer Allah ve Rasulü bir şey yasakladıysa mutlaka bir hikmeti vardır,baktığımızda sol el negatif enerji, sağ el pozitif enerji yayar dolayısıyla bir şey yiyip içerken sol eli kullanırsanız yediğiniz ya da içtiğiniz gıdaların vücuda pek faydası olmaz bu anlamda Hz. Peygamber bundan insanları men etmiştir. Yargılamadan önce fikir sahibi olun.
Bunlar iblistende kötü siz nasıl müslümansınız solak insan olamazmı yokmu saçma bir söylem yazıklar olsun size ne gereği var şimdi bu söylemin
@oki46 ABDEST ALIRKEN SUYUN OLMADIGI YERDE TEYEMMÜN VARDIR SAG ELİ OLMAYADA KUSUR SAYILIR
Her kuşu s......tiniz bi leylek kaldı.Ufacık çoçuklara tecavüz edenler için bir fetva yayınlayında görelim şeytanın ortakları.
...Müslümanlar zaten bu konuyu biliyor ,olay yaratan inanmayanlardır, bu da onları ilgilendirmez.... herkes kendi dinini yaşamaya baksın.
kuran kurslarında kız ve erkek çocuklarına taciz, tecavüz hangi şeytanların işi? bir kerede insanlık yararına bir şey konuşunda şaşıralım. benden çıkan vergilerle aldığınız her kuruşa hakkım helal değildir.
Sol el ile taharet yapılır.Ama taharet nedir bilmeyen toplumdanda bu tür tepkiler gayet doğal.Doğru diyor Diyanet.
peçete ve sabunla tanışmanın zamanı geldi çomar ama sizde haklısınız sizin gibi hijyen nedir bilmeyen elini yüzünü yıkamayan insanlar bu yorumu yapıp savunması gayet doğal
bu diyenet vasfini yitirmistir bir suru yobaz doldurmuslar diyanete
Diğer Haberler
Aynı gün hayatlarını kaybeden emekli öğretmen ile babası yan yana toprağa verildi

Aynı gün hayatlarını kaybeden emekli öğretmen ile babası yan yana toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da zeytin dallı bayraklarla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da zeytin dallı bayraklarla karşılandı

Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Caminin silüetini bozduğu iddiasıyla müftülük binasını kepçeyle yıkmaya kalktı

Caminin silüetini bozduğu iddiasıyla müftülük binasını kepçeyle yıkmaya kalktı

Başkan Dinçer: "Esnafa faizsiz kredi dönemi başlasın"

Başkan Dinçer: "Esnafa faizsiz kredi dönemi başlasın"

Teleferikle Uludağ; yerliye 38, yabancıya 57 lira

Teleferikle Uludağ; yerliye 38, yabancıya 57 lira

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.