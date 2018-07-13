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Diyanetten videolu 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle hazırlanan kısa videoda, milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın yanı sıra "din ile kandıranlara asla fırsat verilmeyeceği" vurgusu yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle hazırlanan kısa videoda, milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın yanı sıra "din ile kandıranlara asla fırsat verilmeyeceği" vurgusuna yer verildi.

15 Temmuz ruhunun çocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlatılan 15 Temmuz temalı video, illerde yapılacak programlarda izletilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ilk dakikalarında yaşanan gelişmelerin aktarılmasıyla başlayan videoda, "Yıllardan kalkışma, aylardan direniş, günlerden şehadet bugün" ifadesiyle o gece milletin gösterdiği cesarete işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonundan bağlandığı televizyon kanallarından milleti meydanlara, havalimanlarına davet ettiği görüntülerin paylaşıldığı videoda, FETÖ'nün ihanetine vurgu yapıldı.

Milletin 15 Temmuz gecesi tanklara, toplara, uçaklara karşı gösterdiği direnişin görüntülerinin yer aldığı videoda, "Dün 'hizmet ve himmet' diyenler, bugün ülkemizin üzerinde hain emeller. Dün eğitim ve gelecek vaat ederken, bu geceyi parçalayan keskin mermiler." ifadesi kullanıldı.

O gece camilerden okunan selalara da dikkatin çekildiği videoda, "din ile kandıranlara asla fırsat verilmeyeceği" vurgusu yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'ye karşı milletin direnişi aktarılırken de "Dün Çanakkale, bugün Boğaziçi'dir geçit vermeyen." denildi.

Vatandaşların, "Ya Allah, Bismillah, Allahuekber" sloganlarının ardından, Türk bayraklarının ekrana yansıdığı video, 251 şehidin fotoğrafı ile sona eriyor.

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diyanet işleri başkanlığı

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