Diyanetten yurt dışı temsilcilerine hizmet içi eğitim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yanlış din algısı bir müddet sonra terör örgütüne dönüşüyor. FETÖ, DAEŞ gibi. Yurt dışında bizi en fazla uğraştıran, hala vatandaşlarımızın üzerinden elini çekmeyen örgütler var." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda, yurt dışında görev yapacak müşavir, ataşe ve koordinatörlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışında 102 noktada hizmet verdiğini belirten Erbaş, sadece Türkiye'nin değil dünyanın hizmet beklediğini ifade etti.

Görev yapılacak bölgelerde en fazla eğitime önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Erbaş,şunları kaydetti:

"Bugün yanlış din algısı ile başımıza gelen belaları görüyorsunuz. Farklı farklı anlayışlar ortaya çıkıyor. Yanlış din algısı bir müddet sonra terör örgütüne dönüşüyor. FETÖ, DAEŞ gibi. Yurt dışında bizi en fazla uğraştıran, hala vatandaşlarımızın üzerinden elini çekmeyen örgütler var."