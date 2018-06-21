Diyarbakır, 300 milyon liralık spor tesisine kavuşturuldu

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır 300 milyon liralık yatırımla 38 spor tesisine kavuşturuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, son 15 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde stadyum, spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti, kamp eğitim ve atıcılık alanı, buz pisti, gençlik kampları ve benzeri yüzlerce tesisi gençlerin hizmetine sundu.
Yıllarca spor tesisi eksikliği nedeniyle gündeme gelen Diyarbakır, bakanlığın bu kapsamda gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde modern spor mekanlarına kavuştu. 15 yılda arasında UEFA ve FIFA standartlarındaki ve Ziraat Türkiye Kupası Finaline ev sahipliği yapan 33 bin kişilik modern stadın da yer aldığı 38 tesis yapıldı.
Kayapınar, Kulp, Çınar, Hani, Eğil, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde ihale ve proje aşamasında olan tesislerin tamamlanmasıyla 8 spor tesisi daha Diyarbakır'a kazandırılmış olacak.
- Modern stada kavuştu
Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon lira bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli stad, skorboard, restoran, kafeterya, VIP salonu, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi gibi alanlarına sahip stadyum, 306'sı engelli aracı olmak üzere 2 bin 340 araç kapasiteli park yeri bulunuyor.
Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan final maçına ev sahipliği yaptı.
- "Manevi değerlerimizi terör yüzünden kaybettik"
Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, AA muhabirine 15 yıl önce kentte 8 spor tesisin yer aldığını anımsattı.
Bakanlığın bölgeye yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılığı sayesinde modern spor tesislerinin inşa edildiğini aktaran Demir, "15 yıl önce 8 olan spor tesisimiz 46'ya yükseldi. Hükümetimiz döneminde Diyarbakır'da önemli yatırım atağı oldu. Ayrıca ihale ve proje aşamasında olanlarda var." dedi.
Hizmete açılan tesislerden binlerce sporseverin yararlandığını vurgulayan Demir, bu tesisleri arasında sentetik saha, olimpik ve yarı olimpik havuzlar, spor salonları, tartan pisti, atış poligonumuz da var." ifadelerini kullandı.
Demir, terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların kente büyük zarar verdiğini vurgulayarak, "Büyük acılar yaşandı, manevi değerlerimizi terör yüzünden kaybettik." şeklinde konuştu.
- Gençlik merkezlerinden 37 bin kişi faydalanıyor
Gençlerin spor tesislerine yönlendirilmesi sayesinde spora kazandırıldığını aktaran Demir, şöyle konuştu:
"Gençlik merkezlerimizde gençlerimize yönelik milli ve manevi değerleri yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz bu mekanlarda hoş vakit geçiriyor. Çocuklarımız kendilerini burada güvende hissediyorlar. Gençlik merkezlerimizde 37 bin üyemiz var ve aynı zamanda sportif faaliyetler yapıyoruz. Bu yıl ilçelerimizdeki tüm okullarımızı, okul sporlarına kattık."
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- Lisanslı sporcu sayısı 80 bine ulaştı
Müdür Demir, görevlendirme yapılan Yenişehir Belediyesi ile dezavantajlı çocuklara yönelik hazırladıkları projeyle 2 bin 71 çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.
Modern tesislerin yapılması ve projelerle gençleri spora yönlendirdiklerini kaydeden Demir bu sayede 15 yıl önce 3 bin 176 olan lisanslı sporcu sayısının 80 bine yükseldiğini aktardı.
-"Çocuklarımızı, eğitim, spor, kültür ve sanatla buluşturuyoruz"
Demir, tesislerin spor yapmak isteyen herkese açık olduğunu işaret ederek, sağlanan huzur ve güven ortamında ailelerin spor yaptığını kaydetti.
Sporla gençlerin uyuşturucudan ve terör örgütlerinin tuzaklarından kurtulabileceğini vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çocuklarımızı, eğitim, spor, kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Gençlerimizi, milli ve manevi değerlerini bilen, kendilerine öz güvenleri olan, sosyal anlamda kendisini ifade edebilen, memlekete hizmet edebilecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu spor, kültür ve eğitimle yapacağız. Son dönemlerde hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlı duruşuyla huzur ve güven ortamı ilimizde ve bölgemizde hakim oldu. Biz de bu huzur ve güven ortamında halkımızı en iyi şekilde hizmetlerimizden istifade etmeleri için çalışıyoruz."
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