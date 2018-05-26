Diyarbakır AK Parti aday tanıtım toplantısında arbede (2)

KURTULMUŞ: ANA DİL, ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR
AK Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şeyh Said meydanında düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ana dilin bir ayrışma sebebi olmadığını belirterek, “Bizim birbirimizden farkımız yok, bizim birbirimizden ayrıcalığımız yok. Ana dillerimizin farklı olması, bizi birbirimizden ayırma vesilesi değildir. Renklerimizin farklı olması, bizim için bir ayrılık vesilesi değildir. Tam tersine biliyoruz ki ana dili ana sütü kadar helaldir. Her kim hangi ana dilini konuşuyorsa Rabbinin onu öğrettiği bir dili konuşuyor. Herkes için ana dili kendi ana sütü kadar helaldir. Herkes için kendi onuru, kendi izzeti diğer bütün insanların izzeti gibidir. Onun için ne gerekçeyle olursa olsun, ister zenginlik, fakirlik, ister şu dilden ister bu dilden, ister meşrep, mezhep meselesi olsun bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Biliyoruz ki, hepimiz hazreti insanız, hepimiz Adem’in soyundanız, hepimiz İbrahim’in milletindeniz, Muhammed’in ümmetindeniz. Diyarbakır bu ruha sahip olan en güzel şehirlerimizden biridir. Birileri aramıza, sizin aranıza, halkın arasına, silahı, kini, gözyaşını koymaya çalıştı. Onlara müsaade etmediniz asla, sizlere teşekkür borçluyuz. Bir zamanlar kötülüklerle, kinle anılan Diyarbakır şimdi huzur kenti oldu. Diyarbakır huzur kenti olmaya da devam edecek. Bu sofrada gördüğümüz Diyarbakırlıları ve özellikle Diyarbakır annelerine şu samimi sesle seslenmek istiyorum. Lütfen güzel bir huzur kenti olmuş olan, yeniden huzur kenti olmuş olan Diyarbekir’e sahip çıkalım. Diyarbakır’ın huzurunun bozulmasına müsaade etmeyelim. Evlatlarınıza, komşularınıza, çocuklarınıza, kardeşlerinize sahip çıkın. Onların bir takım emperyal projelerin maalesef oyuncağı haline getirilmesine müsade etmeyin. Evlatlarımıza hep beraber güzel bir geleceği kurmak için gayret sarf edelim. Hep beraber evlatlarımızla birlikte çok güzel bir Diyarbakır’ı, muhteşem bir Türkiye’yi kuralım” dedi.
Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra Nebi Camii'ndeki teravih namazına katıldı.
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