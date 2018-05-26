Diyarbakır AK Parti aday tanıtım toplantısında arbede

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, (DHA)- DİYARBAKIR'da, AK Parti milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında, 1'inci sıradan aday gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker'in konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Ardından çıkan kısa süreli arbede sırasında, partili bir kadın geleneklere göre eşarbını önce yere attı, sonra da alıp elinde sallayarak tarafları ayırmaya çalıştı. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu.

AK Parti Diyarbakır milletvekili adaylarının tanıtımı için bugün Demirok Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın medeniyetler şehri olduğunu belirterek, "Bir asır evvel başlayan bir oyun, maalesef bu bölgede emperyalist güçler tarafından yeniden sergilenmeye çalışılıyor. Sınır kapılarında akrabaları, burası Türkiye, burası Suriye diye birbirlerinden ayırdılar. Sınırlarıyla bu bölgeyi, darmadağın ettiler, paramparça ettiler. Bu taraf bu ülkedir, bu taraf şu ülkedir diyerek halkları birbirinden ayırdılar. Ancak Türk'le, Kürt'ü, Kürt'le, Arap'ı birbirinden ayırmaya güçleri yetmedi. İnsanların sınırlarını böldüler ama gönüllerini ve zihinlerini bölemediler. Şimdi aynı emperyalist proje, bu bölgede insanların gönüllerini ayırmaya, gönüllerini bölmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bütün bu bölgede yaşayan insanların hepsini kardeş biliyoruz. Biz bu bölgedeki insanların zihinlerinin ve gönüllerinin ayrıştırılmasına, birbirlerinden ayrı bir geleceğe doğru yönlendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim için Türk, Kürt, Arap ve Acem, hepsi birdir. Bizim için herkes hazreti insandır. Hiç kimsenin bir diğerinden farkı yoktur. İnsanların özgür bir şekilde yaşayacağı bir dünyayı kurmayı hedefliyoruz. Biz insanların kendi dinlerini, gelenek, görenek ve adetlerini en güzel şekilde yaşamasını siyasetimizin merkezine koyduk" dedi.

'HENDEKLER, ÇUKURLAR GERİDE KALDI'

Diyarbakır'daki annelere çağrıda bulunan Bakan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini istemeyenler, 81 milyonun, hatta bölgedeki milyonlarca kardeşimizin huzur içinde yaşamasını istemeyenler, ne yazık ki bu şehirde de aramıza bazı çatışma ortamlarını koydular. Allah'a çok şükür onlar geride kaldı. O eylemler, hendekler, çukurların hepsi geride kaldı. Şimdi Diyarbakır, diyar-ı huzur haline geldi. Sokaklarda insanlar son derece rahat. Bu huzuru kaybetmeyeceğiz. Bu birlikteliğimizi, mutluluğumuzu, başarımızı, hep beraber bir arada olma irademizi kaybetmeyeceğiz. Onun için sorumluluk size düşüyor. Diyarbakır'da sağlanmış olan bu huzuru, evlatlarınızla, eşinizle, dostunuzla, komşunuzla birlikte daha da kuvvetlendirerek, silahlarla aramıza sokulmaya çalışılan birtakım düşmanlıkları tamamen bertaraf ederek, kardeşliğin kapısını açacak olan sizlersiniz. Huzuru bozdurmayacağız" diye konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından AK Parti'nin Diyarbakır'da belirlediği 12 milletvekilli adayının tanıtımı yapıldı. Adayların tanıtımından sonra 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker konuşma yaptı. Partilileri, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca selamlayan Eker'in konuşması sırasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eker mikrofondan 'sakin olalım' çağrısı yaptı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile korumaları, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İki grup arasında yaşanan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği arbede bir süre devam etti. Kısa süreli arbede sırasında, partili bir kadın eşarbını önce yere attı, sonra da alıp elinde sallayarak tarafları ayırmaya çalıştı. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu. Tartışma üzerine Mehdi Eker konuşmasını bitirirken, protokol salondan ayrıldı. Konferans salonu dışında da kısa süreli devam eden tartışma, çevik kuvvet polislerinin gelmesiyle son buldu.