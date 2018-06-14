"Diyarbakır artık terörle anılmak istemiyor"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - PKK'lı teröristlerin 3 Ocak 2008'de Diyarbakır'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlunu kaybeden eski milletvekili Oya Eronat, bölücü terör örgünü lanetledi. Terör örgütü PKK'nın 10 yıl önce Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir dershane önünde askeri servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirdiği, 6'sı öğrenci 7 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden Eronat, o günden sonra terörün sona ermesi ve benzer acıları başkalarının yaşamaması için siyasete atılmaya karar verdi. AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak bir dönem hizmet eden, bu süreçte TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili kurulan alt komisyonda görev alan Eronat, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinden Diyarbakır üçüncü sıra milletvekili adayı oldu. Terörün acısını derinden yaşayan Eronat, Diyarbakır'daki seçim çalışmaları kapsamında 7'den 70'e toplumun her kesimine ulaşıyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

- "AK Parti halka dokundu" Merkez Bağlar ilçesinde esnafı ziyaret eden, Aile Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelen Eronat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1962'de Diyarbakır'da doğduğunu, merkez Sur ilçesinde büyüdüğünü, ilk, orta ve liseyi Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, yaklaşık 10 yıldır siyasete atıldığını, AK Parti kulvarından koşmaya başladığını söyledi. "Yapılanları görünce, 'yapılıyormuş, oluyormuş' diyorsun. Yaşamımızı kolaylaştıran çalışmalar yaptılar. İnsanlara değer verildiğini gördük. Gazilere gidildiğini gördük. İnsanların acılarını paylaştılar." diyen Eronat, AK Parti hükümetleri döneminden önce çocuğa kitap bulmanın zorluklarını anlatarak, kitap bulmak için kapı kapı, kırtasiye kırtasiye gezdiklerini belirtti. Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama benim çocuğum bir torba kitapla eve geldi. Basit şeyler ama bize dokundu. AK Parti halka dokundu. Ondan sonra demokratik açılımlar yaptı, insanlara insan gibi davrandı. Herkesin özgür olması gerektiğini söyledi, ifade etti ve bunları hayata geçirdi. Diyarbakır'da 'Kürt sorunu benim sorunumdur' dedi. Açılımlar AK Parti döneminde oldu. Eskiden Türkiye işkencelerle anılan bir ülkeydi. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Benim taziyeme geldi. Bana değer ve onur verdi. Hiçbir siyasi partinin lideri o zaman bana bir telefon dahi açmadı. Benim şehrim terörün baskısı altında kalınca ben de bir acı yaşayınca, silah alıp dağa çıkacak halim yok, 'Siyasete girmeliyim, AK Parti'de siyaset yapmalıyım.' dedim."

- "Mücadelemden hiçbir zaman vazgeçmedim" Siyasete girmeye karar verdikten sonra AK Parti kadın kollarına üye olduğunu dile getiren Eronat, daha sonra çeşitli birimlerde görev alarak çalıştığını kaydetti. Eronat, "Hiç hesapsız ileriyi düşünmeden var gücümle çalıştım. Bir tek hedefim vardı, Diyarbakır'ın terörle anılmasını engellemek. Tek başıma ne yapabilir, ben hep şuna inandım, gölün ortasına atılan bir taşın dalgası mutlaka kıyıya ulaşacaktır. Mücadelemden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bir daha nasip oldu yeniden milletvekilliğine adaylığımız koyduk. Allah nasip ederse, seçilirsek çok güzel olacak. Hükümetimiz tekrar başa yine gelir inşallah. Yine güzel işler yapar. Önemli olan halkımız." diye konuştu. Terör konusunda çok ciddi çalışmalarının olduğuna, daha önce milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesiyle ilgili bir alt komisyonda bir yıl görev yaptığına değinen Eronat, yaklaşık 170 kişiyi dinlediklerini ve 320 sayfalık bir rapor hazırladıklarını anımsattı.

- "Terörle anılmak istemiyoruz" Batı ve doğu illerini gezdiklerini, terör mağduru ailelerle görüştüklerini ifade eden Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuğunu dağda kaybeden anne, çocuğu dağda olan baba ile konuştuk. Çocuğu askerde şehit olan anne ve eşini şehit vermiş polis eşleri ile gazilerle görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda rapor hazırladık. Bu 170 kişi içinde 2 kişi radikal cümle kullandı. 2 kişi 'bölünelim' dedi. Biri doğudan, diğeri batı illerindeydi. 168 kişi bu terörün bitmesini, ülkemize huzur gelmesini istedi. Rapor Meclisin internet sayfasında mevcut. Arzu eden okuyabilir." "Diyarbakır çok çekti. Biz artık terörle anılmak istemiyoruz. Gittiğimiz yerlerde insanlar bunu söylüyor. İnsanlar daha sık ziyaret etmemizi talep ediyor. İnsanlar huzur istiyor, kavga ve gürültü istemiyor. Sahadayız, daha bir kimsenin bana gelip de şu 'Kürt sorununu çözün' dediğini duymadım. Cümle şuydu hep, 'ben işsizim, bana iş verin'. ifadelerini kullanan Eronat, şehirde huzur olmayınca yatırımcının da gelip yatırım yapmadığına işaret etti.

- "Terör bitme noktasına geldi" Dünyanın en güzel şehrinde yaşadıklarını, kentin tarih ve inanç turizmi olarak eşi ve benzeri bulunmayan bir şehir olduğunu anlatan Eronat, Ortadoğu'nun üçüncü en büyük sahabe şehrine sahip olduklarını aktardı. Eronat, huzur olmayınca istihdamın da olmadığını, turist gelmediğini belirterek, şu ifadeleri anlattı: "İstiyoruz ki kentimize turist gelsin. Sur esnafını ziyaret ettim. Oteller dolu. Diyarbakır'ı değerleriyle anlatmak istiyoruz. Güzelliklerle anılmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Onun için milletvekili adaylarımızla sahada var gücümüzle koşturuyoruz. Başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmak üzere sahadayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Demokratik bir ortam var çünkü terör bitme noktasına geldi. Öyle olunca insanların özgürlüğü olunca insanların size bakışı da değişiyor. Bu defa gözler parlak bakmaya başlamış. Bu umut demektir. Kadınlar çok duyarlı. Annelerin duyarlığı gerçekten çok farklı. Anne olmadan önceki hayatım ile olduktan sonraki hayatım arasında uçurum görüyorum. Hayata bakışımız çok değişiyor. Annelik merhamet duygularımızı ortaya çıkarıyor. Bütün kadınların dilinde, 'kimse ölmesin, olaylar bitsin'."