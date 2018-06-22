DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz." dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Zekeriya Yapıcıoğlu Seçim Mitingi" Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı ve sanatçılar ilahiler seslendirdi.

Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı mitingde bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın 639 yılında İslam ile şereflendikten sonra bir daha küfre boyun eğmediğini söyledi.

Diyarbakır'ın çok acılar ve sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Sorunlarımız vardır ama biz bu sorunları sulh içerisinde çözebiliriz. Emin olun memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz." diye konuştu.

- "Artık çocuklarımızı ideolojilere kurban vermeyeceğiz"

Çocukların ve gençlerin hayatını karartan uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "Uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye kadar düştü. Artık çocuklarımızı ideolojilere kurban vermeyeceğiz. Siyasetin merkezinde insan olacak hedefinde ise adalet. Adaleti gerçekleştirmek için siyaset yapılacak." sözlerini kaydetti.

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