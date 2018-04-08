HABER

Diyarbakır- Bursa seferini yapacak uçak arızalandı, yolcular indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR- Bursa seferini yapacak AnadoluJet'e ait uçağın bir motoru çalışmayınca yolcular indirildi.

Diyarbakır- Bursa seferini yapacak uçak arızalandı, yolcular indirildi

Ferit ASLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Bursa seferini yapacak AnadoluJet'e ait uçağın bir motoru çalışmayınca yolcular indirildi. Pilotlar, daha sonra motorların ikisinin de çalışmasıyla uçağın bakıma alınması için yolcuların valizleriyle Ankara'ya uçtu. Yetkikiler, valizlerin akşam uçağı ile Diyarbakır'a geri gönderilip yolcuların adreslerine teslim edileceğini açıkladı.
Diyarbakır'dan bugün saat 14.20'de Bursa'ya gidecek olan AnadoluJet'e ait Boing 737/800 tipi yolcu uçağı, Ankara'dan Diyarbakır'a gelerek valiz ve yolcuları almaya başladı. Yolcuların alınmasının ardından pist başına ilerlemeye hazır olan uçağın motorlarından birinin çalışmadığı tespit edilince teknik görevliler müdahale etti. Müdahaleden bir sonuç alınmayınca kurallar gereği yolcular uçaktan indirildi. Pilotların daha sonraki denemelerinde motarların ikisi de çalıştı. Uçak, bakıma alınması için yolcular olmadan Ankara'ya gönderildi. Uçak Ankara'ya sadece uçuş müretebatı ile uçarken, Bursa'ya gidecek olan yolcuların valizlerini de beraberinde götürdü.
Diyarbakır-Bursa seferi ise yaşanan bu olaydan sonra iptal edildi.
Havalimanında yaşananlar konusunda ilgililerden yeterli bilgi almadıklarını belirten bazı yolcular yaşananlara tepki gösterirken, yetkililer, kurallar ve uçuş güvenliği gereğince bakım için Ankara'ya gönderilen uçaktaki valizlerin akşam uçağı ile geri getirilip yolcuların adreslerine teslim edileceğini söyledi. Yetkililer, tüm yolculara ücretlerinin de iade edileceğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır- Bursa seferini yapacak uçak arızalandı, yolcular indirildi

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyenÖmer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.