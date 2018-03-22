Diyarbakır çiçeklerle donatılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince "2 Milyon Mevsimlik Çiçek ve 500 Bin Fidan" projesi ile kentin cadde ve parkları çiçeklerle donatılacak.

Projenin hayata geçirilmesi kapsamında Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sera ve fidanlık alanda düzenlenen törende, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, devletin insanı için var olduğu bir anlayışı temsil ettiklerini, yaşamın her alanına dokunan ve güzelleştiren bir hizmet anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Kentin her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini kaydeden Güzeloğlu, her açıdan büyük bir değişimin hissedildiğini belirtti.

"Belediyelerimizin ortaya koyduğu yerel düzeydeki hizmetler ve çalışmalar, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatlandırdığı çerçevede zirve eserlerle taçlanıyor. Diyarbakır'da her alanda en uç noktaya kadar hissediliyor." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, kentin çiçeklerle bezendiğini, ışıl ışıl parlayan bir güzelliğe eriştiğini aktardı.

Vali Güzeloğlu, bunu daha öteye ve iyiye taşıyacaklarını, insanların en iyiye layık olduğunu düşündüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: