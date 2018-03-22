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Diyarbakır çiçeklerle donatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kayapınar Belediyesinin "2 Milyon Mevsimlik Çiçek ve 500 Bin Fidan" projesi ile kentin cadde ve parkları süslenecek - Vali Güzeloğlu: - "Belediyelerimiz milletine hizmet noktasında Diyarbakır'ın her bir köşesini çiçek bahçesine çevirdiler, yaşam kalitesini çok öteye taşıdılar. Şehircilikten başlayarak Diyarbakır'da yaşamanın, havasını solumanın bir özellik ve mutluluk olduğunu ortaya koydular"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince "2 Milyon Mevsimlik Çiçek ve 500 Bin Fidan" projesi ile kentin cadde ve parkları çiçeklerle donatılacak.

Projenin hayata geçirilmesi kapsamında Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sera ve fidanlık alanda düzenlenen törende, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, devletin insanı için var olduğu bir anlayışı temsil ettiklerini, yaşamın her alanına dokunan ve güzelleştiren bir hizmet anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Kentin her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini kaydeden Güzeloğlu, her açıdan büyük bir değişimin hissedildiğini belirtti.

"Belediyelerimizin ortaya koyduğu yerel düzeydeki hizmetler ve çalışmalar, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatlandırdığı çerçevede zirve eserlerle taçlanıyor. Diyarbakır'da her alanda en uç noktaya kadar hissediliyor." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, kentin çiçeklerle bezendiğini, ışıl ışıl parlayan bir güzelliğe eriştiğini aktardı.

Vali Güzeloğlu, bunu daha öteye ve iyiye taşıyacaklarını, insanların en iyiye layık olduğunu düşündüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belediyelerimiz milletine hizmet noktasında Diyarbakır'ın her bir köşesini çiçek bahçesine çevirdiler, yaşam kalitesini çok öteye taşıdılar. Şehircilikten başlayarak Diyarbakır'da yaşamanın, havasını solumanın bir özellik ve mutluluk olduğunu ortaya koydular. Huzur ve güven ikliminde sağlanan bu huzur ortamında artık Diyarbakır çiçek gibi açan, güzel kokan ve insana güzellik veren bir sembol temelinde gelişiyor."

Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı da Diyarbakırlı vatandaşların yaşamlarına dokunmak için böyle bir proje başlattıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, çocuklarla fidan dikti.

Proje kapsamında yetiştirilecek 2 milyon mevsimlik lale, sümbül, kadife, petunya, zinya, mine ve leylak gibi çiçek çeşitleri ile kentin cadde, park ve bahçeleri süslenecek.

Dikilen 500 bin fidandan 250 bin meyve fidanı kırsal mahallelerdeki çiftçilere verilecek, 250 bin süs fidanı ise ilçedeki park ve bahçelerin yeşillendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Açılış törenine, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal, Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Bilal Özkan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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