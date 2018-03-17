Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

DİYARBAKIR,(DHA)- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Diyarbakır'da yapılan hazırlıklar tamamlandı.
Ak Parti Diyarbakır 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi geçiş yapacağı güzergahlar pankart, afiş ve bayraklar ile süslendi. Ak Parti Diyarbakır il başkanlığının hazırladığı ve kentin birçok noktasına yerleştirilen 'Hoşgeldiniz' pankartlarının yanı sıra, 'Diyarbakır'dan Afrin'deki yiğitlere binlerce selam' ve 'Şer odaklarının korkulu rüyası R.T.E' yazılı pankartların da asılması dikkat çekti.
FOTOĞRAFLI
İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum