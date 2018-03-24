Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin 12,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AA