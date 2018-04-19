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Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Jandarma ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakır PKK

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