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Diyarbakır'da 58 köy ve mezrada 'sokağa çıkma yasağı'

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 60 köy ve mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıktlamada devamla şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Arıklı, Serince, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Kayacık, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Gürbeyli, Damar, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Oyuklu, Güçlü, Gömeç köyleri ve Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Sınır, Dablo, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Sağlam, Dingil, Çanak, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezraları, Hani ilçesine bağlı olan; Serenköy, Gömeç, Kırım, Yayvan, Soylu köyleri ve Veziri, Ovalı, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Yazıköy, Boyunlu köyleri ve Varlık, Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Eldeğmez, Güzdamı mezraları 06 Şubat 2018 Salı günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır."

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Diyabakır sokağa çıkma yasağı Lice Hani Hazro PKK

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Operasyon yapılacak ise niye bunu haber olarak veriyorsunuz? Teröristler önlem alıp askerimize tuzak kurup öldürsünler diye mi? Katliyama start verildi yine seçimlere giderken. Rabbim hepimizi korusun ...
Bu köyler boşaltılmıştı.Akp bunları doldurdu.Terörün çok olduğu yerleri yerleşime kapatın. Mehmetçik sürekli şehit oluyor.Çözüm süreci bitti.Hala bu uerlerde 2-3 haneli yerler var.Anlamadınız mı?
onceden haber verilyormu acaba bu insanlar temel ihtiyaclarını nasıl karşiliyorlar çok kütü bir şey olsa gerek.
@orhin27 g.zekalı haber verilmeden sokağa çıkma aysağımı olur belediyeler ananos yapıyor tabiki
Tarihi küçümsersen tarih tekerrür eder durur. İçerde yunanistan nüfüsundan fazla vatan haini var bunları temizlemeden dışarı temizlesen ne olur?
Katliyamın içinde sende yer alıyorsun, senide gebertecekler.
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