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Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü’ne giren 4 kadın suda boğuldu.

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Baraj Gölü boğulma

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
onlar kendisi intihar etmiştir
yani kardeşim ölünün arkasından konusulmaz günahtır allah rahmet eğlesin de. cahillikte bi başka sıkıntı be
Muhtemelen hepsi birbirini kurtarayim derken olmustur. Allah rahmet eylesin, ölümde var maalesef..
defalarca uyarılar yapılıyor yazik gunah vallahi
Allah rahmet eylesin
haberi düzgün yazın suya bir kız çocuğu düştü annesi ablalarıda kurtarmak için suya atladı maalesef boğuldular
Allah rahmet eylesin. Yoksulluk böyle birşey işte eğitim seviyen düşük olur, bilinçsizce göle baraja sulama havuzuna kanalında serinlersin. allah ailelerine sabır versin.
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