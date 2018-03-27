HABER

Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, bölgede yaşayanların zarar görmemesi için bugün saat 08.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili şöyle denildi:

"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında, 27 Mart 2018 Salı günü saat 08.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

24 SAATTE 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da (11), Tunceli’de (7), Mardin Dargeçit’te (3), Batman Sason’da (2), olmak üzere toplam (23) terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi.

Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden bazılarının öldürüldüğü bildirildi. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı. Çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüSaldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Afrin'de patlama!Afrin'de patlama!
Ajanslar 'Flaş! olarak duyurdu! ÖldürüldülerAjanslar 'Flaş! olarak duyurdu! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice Hani operasyon Tunceli TSK PKK terör

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

Tekirdağ'da firar eden işadamının işyerine kayyum atandı

Tekirdağ'da firar eden işadamının işyerine kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.