Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili şöyle denildi:
"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında, 27 Mart 2018 Salı günü saat 08.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."
24 SAATTE 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da (11), Tunceli’de (7), Mardin Dargeçit’te (3), Batman Sason’da (2), olmak üzere toplam (23) terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.
TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS
Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi.
Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden bazılarının öldürüldüğü bildirildi. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı. Çatışmanın devam ettiği öğrenildi.
DHA
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum