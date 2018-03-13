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Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Dicle ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince PKK terör örgütüne karşı yürütülen operasyon sırasında, teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Dicle ilçesi kuzeyinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada, 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2'si ağır, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 4 asker yaralandı. Askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan askerlerden ikisi şehit oldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır PKK çatışma terörist

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Referandumdan evet çıktığında ab ile ilişkiler son bulacaktı şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup parasını vatikana yatirip almanyaya özüre öteki koşmuş
Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun tüm şehitlerimizin onltı yılda geldiğimiz nokta bu kavga terör işsizlik enflasyon Tl yine dolar karşısında değer kaybediyor faizler aldı başını gidiyor et ot herşey dışarıdan geliyor satılmadık bi şeker faprikaları kalmıştı onlarıda satacaklar tarımı ve hayvancılığıda sıfırlayacaklar on altı yılda gelinen nokta koca bir sıfır
şehitlerimize Allah Rahmet eylesin. Her şehit haberinde içimizde bir acı hissederiz. Artık şehitler olmasın deme lüksümüzde yok tabii. Şehitlik herkese nasip olmuyor işte.
Şehitlerimize Allahtan rahmet Ailesine de sabır diliyorum. Biz boşuna sınır dışında şerefsiz arıyoruz asıl şerefsizler içimizde içten vuruyor.
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