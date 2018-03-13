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Diyarbakır’da çatışma: 2 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın kırsal kesiminde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 asker hafif yaralandı.

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker yaralı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Hafif yaralandığı belirlenen askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Diyarbakır PKK çatışma terörist

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Referandumdan evet çıktığında ab ile ilişkiler son bulacaktı şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup parasını vatikana yatirip almanyaya özüre öteki koşmuş
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