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Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Son dakika habere göre, bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında, mahkemelik olan bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralı 2 kişiden birinin de durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Silahlı kavganın yaşandığı Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri köy çevresinde, içerisinde önlem alırken, giriş-çıkışlar ise kontrollü olarak yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ergani Akçakale çatışma Son dakika

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