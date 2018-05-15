Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında, mahkemelik olan bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaralı 2 kişiden birinin de durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Silahlı kavganın yaşandığı Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri köy çevresinde, içerisinde önlem alırken, giriş-çıkışlar ise kontrollü olarak yapılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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