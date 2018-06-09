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Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam (26), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sağlam, 24 Mayıs 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmıştı.

BUGÜN ŞEHİT OLDU

Sağlam, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) bugün şehit oldu. Şehidin cenazesinin, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde yarın yapılacak törenle toprağa verileceği belirtildi. (İHA)

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Diyarbakır Lice PKK Uzman Çavuş Uğur Sağlam GATA şehit

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