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Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı ve araçlarda sıkışanlar olduğu belirtilirken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan 5 araç da birbirine girdi.

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Diyarbakır Kaza Silvan

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