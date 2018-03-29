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Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Son dakika habere göre, roketatarlı saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda araçtaki askerlerden 6'sı hafif şekilde yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hazro TSK PKK Son dakika

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Allah polisimizi askerimizi korusun.Hala akıllanmadı pislikler önemli değil dünyalarını yıkacağız başlarına
@emrah_erdemoglu_1985 bu yorumun neresini beğenmediniz TÜRKİYE POLİSİYLE ASKERİYLE yılmadan korkmadan hakkından gelir teröristlerin yandaşlaının sempatizanlarınında zoruna giden................
önemli olmayan ne.yaralı var,belki de şehit var.bence çok önemli ve acilim diye kicini yirtanlar bunların sorumlusu...
bu ülkede terörist istemiyoruz,terör suclarına bir an önce idam cezası getirilmeli ,gerekirse referandum yapılmalı, 2019 beklenmemeli.
gerçekten idam konusunda hem fikirim. Bir an önce şu sübyancılara, ırz düşmanlarına ve de teröristler için kanun çıkmalı.
ozantrk_2017 yanina kuru fasulye pilavda istermisin?
yakacaksın orayı
Artık yeter bu nasıl bir aymazlıktır! Neyin peşindesiniz gerizekalılar! Ne zaman anlayacaksınız baronların kurbanı olduğunuzu? İnşallah Türkiye’nin gündeminden çıkacaksınız. Hain ve kahpe saldırıya maruz kalan kardeşlerime geçmiş olsun. Tek dileğim inşallah şehidimiz olmaz.
ey devlet oraları bitir artık şehitlerin hakkıdır bu ya düzelsinler yada ...
Belliki İçimizde bunlara istihbarat veren hainler var,Ve bu hainler olduğu sürece yüzümüz gülmeyecek terör bitmeyecektir..
Hainlik yapan devletin hiç bir imkanından yararlanmamalı....Kömür yardımı...tedavi yardımı...gibi....
Evet şehitlerimiz var üzülüyoruz tabi ki ama bu dava kutlu dava düşmanı yok edinceye kadar devam...Allah Reise uzun ömürler versin
taa afrinde terorist kovaliyoruz adamlar burnumuzun dibindeler
ülkenin yakasını bi bıraksanız güçlenecekte bırakmıyorsunuz yıllardır savaşıyor pekeke adı verilen onursuz vatansız ne idüğü belirsiz bir düşman dicem düşmanın bile allah hayırlısını versin böyle bi düşmanı kimse istemez Dış mihrakların biz size savaş açamıyoruz alenen ülke bazında ama sizi oyalamamız lazım ki güçlenmeyin. diye öne sürdüğü bir şerefsizler topluluğu Allah çok büyük herkesi kazdığı kuyuya düşürecektir. inşallah. Ulusun Kurt Ulusun Allah Türkü Korusun!
Tecavüzcüye idam, yok. Hırslıya hırsıza idam, yok. Namussuza öz düşmanına idam, yok. Teröre ve teröriste idam, yok. Bizim kendimize özgü neyimiz var ki, kanunumuz olsun. Avrupa'nın koyduğu kanunları harfiyen uygulayan ülkelerden biriyiz. Neyin büyümesinden neyin ilk 10 nundan beşinden bahsediyoruz.
ARTIK YETER
Bu terör örgütünü gördüğün yerde dur demeye gerek kalmadan imha edeceksin.
Allah belalarini versin.
bitmediniz
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