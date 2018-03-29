Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralanmıştı. Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ



Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan süren takip sonucu, kaçan 3 teröristin yeri tespit edildi.

SİHA'DAN KAÇAMADILAR



Noktaları tespit edilen teröristlere Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan atışlar sonrasında 3 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.