Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. Odun kesmeye giden güvenlik korucularına teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi. Saldırıda Melik Yıldız isimli güvenlik korucusu olay yerinde şehit olurken, 4 güvenlik korucusu ise yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen takviye güçlerin güvenlik önlemlerini almasının ardından Kulp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
1 KORUCU ŞEHİT, 4 KORUCU YARALI
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terör örgütünün her zaman olduğu gibi yine hain yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Sözen, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakolu sorumluluk sahasında PKK terör örgütünün korucularımıza saldırı düzenlemesi sonucu bir korucumuz şehit, 2'si ağır olmak üzere 4 korucumuz da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
İHA
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