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Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler odun kesen güvenlik korucularına düzenlediği saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. Odun kesmeye giden güvenlik korucularına teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi. Saldırıda Melik Yıldız isimli güvenlik korucusu olay yerinde şehit olurken, 4 güvenlik korucusu ise yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen takviye güçlerin güvenlik önlemlerini almasının ardından Kulp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

1 KORUCU ŞEHİT, 4 KORUCU YARALI

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terör örgütünün her zaman olduğu gibi yine hain yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Sözen, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakolu sorumluluk sahasında PKK terör örgütünün korucularımıza saldırı düzenlemesi sonucu bir korucumuz şehit, 2'si ağır olmak üzere 4 korucumuz da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İHA

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şehit yaralı korucu Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
atom bombası şart ot bile bitmesin ak bölgesinde.
Gücünüz anca korucularımıza yetiyor. Yavaş yavaş öğretmenlere, doktorlara, mühendislere de başlarsınız. Ne demişti Şehit Öğretmen Aybüke: " Beni öldüren dd yoktur din iman!" !!
hain bitmez ,asmadıkça.bize oy verirseniz pkk bitecek,vermezseniz pkk bitmiyecek diye milleti aldatları Allah kahretsin.
Başımız sağolsun Allah yaralilarimiza acil şifalar versin
Allâh rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin inşallah
namussuzlar
allah rahmet eylesin geride kalanlara allah sabır versin
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