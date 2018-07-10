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Diyarbakır’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Ergani yolunda otomobil TIR'la çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Bedri O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Ergani yolu üzerinde bulunan Yolbulan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özçiftçi’nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri O. yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı TIR'la çarpıştı. İHA'nın haberine göre, kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçiftçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü de burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü Bedri O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır Kaza

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