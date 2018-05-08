Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, hırsızlık suçundan aranması bulunan Ozan Ç'nin bulunduğu Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki adrese gitti. Zanlıyı burada yakalayan polisler, iddiaya göre, Ozan Ç'yi araca bindirdiği sırada güçlük çıkararak arkadaşlarıyla birlikte polise direndi.
POLİSE TAŞLI BIÇAKLI SALDIRI
Bir anda yaşanan arbede sonrası artan kalabalık, polise taş atarken, Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polis kolundan yaraladı.
KAÇARKEN BACAĞINDAN VURULDU
Olayların devam etmesi üzerine polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıtmak isterken, Ozan Ç., kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından ayağından vuruldu.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda terör, asayiş, özel harekat ekipleri sevk edilirken, bölgede olayların büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.
Kolundan yaralanan 2 polis Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına sevk edilirken, yaralı zanlı Ozan Ç. Selahattini Eyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Merkez Bağlar ilçesi ile Yenişehir ilçesi sınırındaki hemzemin geçidini karıştıran olaydan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Silahlarında ateşlendiği olay nedeniyle trafik kısa süreliğine bölgede aksadı. (DHA)
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