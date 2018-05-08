HABER

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişinin polis tarafından yakalanması sırasında çıkan olayda, 2 polis memuru bıçak ile yaralndı. Polisleri yaralayan zanlı ise kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, hırsızlık suçundan aranması bulunan Ozan Ç'nin bulunduğu Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki adrese gitti. Zanlıyı burada yakalayan polisler, iddiaya göre, Ozan Ç'yi araca bindirdiği sırada güçlük çıkararak arkadaşlarıyla birlikte polise direndi.

POLİSE TAŞLI BIÇAKLI SALDIRI

Bir anda yaşanan arbede sonrası artan kalabalık, polise taş atarken, Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polis kolundan yaraladı.

KAÇARKEN BACAĞINDAN VURULDU

Olayların devam etmesi üzerine polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıtmak isterken, Ozan Ç., kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından ayağından vuruldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda terör, asayiş, özel harekat ekipleri sevk edilirken, bölgede olayların büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Kolundan yaralanan 2 polis Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına sevk edilirken, yaralı zanlı Ozan Ç. Selahattini Eyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Bağlar ilçesi ile Yenişehir ilçesi sınırındaki hemzemin geçidini karıştıran olaydan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Silahlarında ateşlendiği olay nedeniyle trafik kısa süreliğine bölgede aksadı. (DHA)

Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtıİstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır polis bağlar ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bağların kandilden farkı yok..yıkın orayı
aslında buna bile gerek kalmadan amerika'daki gibi dur ihtarına uymayan kim olursa indireceksin yere.
sÜPER YENİ TÜRKİYE...
bizim polislerimiz kadar merhametlisini görmedim.. başka yerde olsa adamı direkt indirirler...
Kanun devlet tanımayan güruh, tanıyacaklar ya da balyozu yerler, otorite devlettir, Siz kimsiniz?
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.