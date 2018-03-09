HABER

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı.

diyarbakir2

Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar'daki bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, işletmenin korsan olduğunu ve olayda biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti.

İHA

Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştuDiyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
Nureddin Yıldız televizyon kanalı kurdu!Nureddin Yıldız televizyon kanalı kurdu!
7 yaşındaki çocuğu sınıfın içerisinde döverek bu hale getirdi!7 yaşındaki çocuğu sınıfın içerisinde döverek bu hale getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Diyarbakır Bağlar patlama terör

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Okuyucu Yorumları 13 yorum
ne olduğunu bilmiyorum ama dilerim can kaybı olmaz...
afrine girmemize kmler kala olan olay
yaralilarimiza gecmis olsun..Sanki biryerlerden dugmeye basilmis gibi..,bu olaylar artarak devam edecek gibi gorunuyor.Buda bize Afrin konusunu iyice dusunmemiz gerektigini soyluyor..hayirlisi olsun ne diyelim
garibanlik zor, halk olmak zor, emkci olmak zor, bu hayatta herseyi cok zorlastirdik insanoglu olarak. artik vicdanimizdaki zincirleri cozmemis lazim artik.
hayırdır inşallah
başka bir şey vardır. bomba mı yapıyorlardı Allah bilir. Allah'a havale ediyorum.
haber, seni terör kaynaklı bir patlama gibi veriliyor, çünkü reyting böyle haberlerde maalesef
Diyarbakır da yasayan biri olarak patlamalar , teror vb konularda cok uzulduk, cok sıkıntılı surecler yasadık. Afrin operasyonunu sonuna kadar destekliyorum, ilk ve en son terorist kimse artik yok edilmeli. Yeter artik..!
helyum gazı patlayıcı değildir
geçmiş olsun halkimiza
yaw arkadaş dolum merkezinde kaçak dolum yaparken patlama yaşanmış, yani ticari bir boyut. afrinle nasıl bütünleştirebiliyorsunuz, helal olsun ...
herkes haberi okumadan yorum yapmış..
helyum gazı soy gazdır patlamaz ucuz olsun diye hidrojen gazı kullanıyorlar o patlıyor kaçak tesis belli zaten Rabbim masum insanları korusun
Diğer Haberler
Çermik’in sorunları masaya yatırıldı

Çermik’in sorunları masaya yatırıldı

Çeşmeli ses sanatçısından kadınlara özel konser

Çeşmeli ses sanatçısından kadınlara özel konser

Dünya Kadınlar Günü’ne özel 'Moda ve Kadın' yarışması düzenlendi

Dünya Kadınlar Günü’ne özel 'Moda ve Kadın' yarışması düzenlendi

Başkan Duymuş’tan Akıl Oyunları Sınıfı’na ziyaret

Başkan Duymuş’tan Akıl Oyunları Sınıfı’na ziyaret

İzmir’den Manisa’ya sanat köprüsü

İzmir’den Manisa’ya sanat köprüsü

Başkan Yalçın’dan Pazaryeri Devlet Hastanesi Müdürü Arık’a ziyaret

Başkan Yalçın’dan Pazaryeri Devlet Hastanesi Müdürü Arık’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.