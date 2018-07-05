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Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yalımlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir baba ve oğlu, terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldü. Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27), PKK'lı teröristlerce silahla vurularak öldürüldü.

Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut'un cesetleri, önce Lice Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

dıyarbakır pkk

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada "Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi.


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Diyarbakır PKK saldırı Lice remzi güler mahmut güler

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Eyy o % 3,5 'u tamamlayan ve bu sempatizman partiye oy veren CHP liler yatacak yeriniz yok. (Sadece o partiye oy veren CHP liler için söylüyorum diğerler CHP ye oy verenler baş tacı)
KAHBE İÇERDE OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZ OĞUL
Onları meclise sokan hainlerin Allah belasını versin...Sevinsinler şimdi
bunun adı erkeklik. kahbe çocukları gariban halk size ne yapmış devletini bayrağını sevemiyecekmi hadi vurdunun onları milyonlar seviyor bu bayrağı ne yapacaksın
ivedi bir şekilde inlerine girilmeli secim intikamı sivillere saldırırlar bunlar artik
hdpkk bu pkkya lanet okuyamaz cunki sahibi
devletin demir yumruğu bu vatan haini kahpelerin beynine inmeli bunlara sempati duyanına kadar gereken yapılmalı
şimdi kılıçtaroğlu ve ince ince ince düşünün yazıklar olsun
Bu vatan hainleri için ne yapmalı İsteyen her kişiye türk veya kürt kimliği verecek kürt kimliği alanları vatandaşlıktan ataçak
Her rengi meclise soktuk diyen Kılıçdaroğlu bu vahşet olayda Vicdanın varsada rahat mı?
pkk işi değil hdp işi 67 milet vekili alan bir parti ve devlet bunun kökünü kesemez 10milyon pkk var bu ülkede neyin peşinde koşuyor bu devlet dağdaki sahipsiz çocuklar ölen onlar ın birşeyi değil içeriyi temizlemek lazım adam oy vermiş senmisin ona oy veren hemen ifaz ediliyor meclis te yer vermeyeceğiz
pkklı kansız köpekler. Atatürkçülere dua edin meclistesiniz yoksa sizi silecektik Türkiye'den
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