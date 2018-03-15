HABER

Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı! Gizlenme ağı…

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Mart'ta başlatılan"Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu" tamamlandı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 8 doğal mağara, 14 sığınak ve 3 mevzi kullanılamaz hale getirilirken 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti ile 2 terörist gizleme ağı dikkat çekti.

Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı! Gizlenme ağı…

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 8 doğal mağara, 14 sığınak ve 3 mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu köyleri kuzeyindeki Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart'ta başlayan "Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay ÜstÇavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu"nun dün tamamlandığı bildirildi.

Teröristlerce daha önce mağara girişine döşenen el yapımı patlayıcıya 13 Mart'ta saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucu, 3 askerin şehit olduğu, 1'i ağır, 3'ü hafif 4 askerin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, teröristlerce kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 mevzinin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"Sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kovuğu ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde, RPG-7 roketatar, Bixi makineli piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 10 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, mavzer tüfeği, 4 tabanca, 8 el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 3 bin 245 muhtelif fişek, 33 şarjör, elektrikli fünye, uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre, 2 tabanca susturucusu, araç telsizi, el telsizi, ses kayıt cihazı, 4 el dürbünü, 18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti, 2 terörist gizleme ağı, 130 kilogram amonyum nitrat, 12,5 litre mazot, 13 pil bloku, 264 pil, 275 metre elektrik kablosu, 3 sırt çantası, 51 tüp, küçük tip jeneratör, digital fotoğraf makinesi, rüzgar ölçer cihazı, makinalı tüfek çatal ayağı, şemsiye, biri 1 ton ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere toplam 3 su tankı, 190 kilogram un, 159 kilogram şeker, 130 kilogram bulgur, 121 kilogram kuru fasulye, 99 litre yağ, 82 kilogram zeytin, 77 kilogram peynir, 75 kilogram pirinç, 64 kilogram salça, 55 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 48 kilogram çay, 37 kilogram mercimek, 26 kilogram tuz, 25 kilogram kurutulmuş nane, 14 kilogram helva, 12 kilogram reçel, 10 kilogram kuru kahve, 5 kilogram pekmez, 12 lavaş ekmek, çok sayıda örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi."

5aaa1c0fd3806c30b41d17ca

Operasyon düzenlenen bölgede geçici olarak kurulan 3 yol kontrol noktasında 995 kişi ve 395 aracın sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyon bölgesindeki 7 konut ve eklentisinde arama yapıldığı ve göz altına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Diyarbakır’da PKK tuzağı: 3 şehit 4 yaralıDiyarbakır’da PKK tuzağı: 3 şehit 4 yaralı
Türkiye şehitlerini uğurladıTürkiye şehitlerini uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gizlenme ağı Seçkin Çil

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP İl Başkanı Kılıç’tan kurultaya davet

MHP İl Başkanı Kılıç’tan kurultaya davet

Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

ek fotoğraf// Topçular'da tramvaylar çarpıştı

ek fotoğraf// Topçular'da tramvaylar çarpıştı

Üniversite öğrencilerinden Afrin kahramanlarına destek

Üniversite öğrencilerinden Afrin kahramanlarına destek

Son teknoloji Akıllı Kavşaklar trafiği rahatlattı

Son teknoloji Akıllı Kavşaklar trafiği rahatlattı

Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.