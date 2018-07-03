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Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, "İlk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı." dedi. Acı çekerek can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, Ekmekçi, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı.

YAVRU KÖPEĞİN DE YÜZÜNÜ YAKMIŞLAR

Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"KÖPEĞE TECAVÜZ EDİLİP YAKILMIŞ"

"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık.

"BUNU YAPANLAR BİR AN ÖNCE YAKALANSIN"

Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
neden hep malum kitlenin yaşadıgı bölgelerde oluyor bu olaylar
Bu nedir ya allah aşkına hergün üzücü haber kopsun artık şu kıyamet yarabbi!
bu haykırışlar da kıyamet alameti tıpkı diğer alametler gibi. kıyamet yakındır..
müslüman olduğımuz nereden belli olacak, bütün marifetimiz çalmak, tecavüz etmek, dolandırmak,öldürmek,ormanları yakıp yıkıp saraylar , yazlıklar, villalar yaptırmak,insanlığı düşünen, dünya insanlığına bizde şunu yaptık diye övünecek bunlar dışında bir marifetimiz yok..
Bu insanlar ile aynı havayı soluyoruz ne yazık ki..
İnsanlar azdı iyice.Kesinlikle kıssasa kıssas gelmesi lazım. (Kuran-ı kerim de böyle diyor ) yoksa daha boyle cok vahset goruruz.İdamda olsun.Bugun bunu hayvana yapanlar yarın coluk çoçuğa yaparlar...
yemin ediyorum bu ülke yaşanmaz hale geldi lanet olsun bin defa topunuza lanet olsun
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