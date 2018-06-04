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Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minaresinin bir bölümü yıldırım isabet etmesi sonucu yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı MOBESSE kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı!

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minarelerinden birine, bugün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.
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PARÇALAR CADDEYE SAVRULDU

PARÇALAR CADDEYE SAVRULDU
Yıldırımın şiddetiyle yıkılan minarenin parçaları caddeye savrulurken, iftar saati solması nedeniyle camide ve çevrede kimseninin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.
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BÖLGE GÜVENLİK ALTINA ALINDI

BÖLGE GÜVENLİK ALTINA ALINDI
Olay sonrası çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptı.
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Minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, iftar saati olduğu için Cami'de kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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OLAY ANI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

OLAY ANI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay MOBESSE kamerasınca kaydedildi.
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Görüntülerde yıldırımın minareye isabet etmesi sonucu minarenin bir bölümünün yıkılması yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Sümer Cami Minare Yıldırım

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