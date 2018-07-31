HABER

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddia edildi. En mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan kadının babası, durumu Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 28 yaşındaki hamile E.E.’nin, önceki gün gece saatlerinde doğum sancısı başladı. Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.E., durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne nakledildi. Doğum sancıları gittikçe artan E.E., hastaneye kaldırıldığında direkt doğumhaneye alınarak doğum süreci başlatıldı.

Doğumhaneye giren E.E. için zor zamanlar bundan sonra başladı. İddiaya göre doğum sancısı çeken ve ağrıdan çığlık atan E.E., saat 24.00’ten sabaha karşı 06.00’a kadar doğumhanede kaldı. Doğuma giren ebe ve hemşirelerin E.E.’yi hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra darp ettiği ileri sürüldü. En mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan E.E.’nin babası Sedat Cantürk, kızına uygulanan şiddete göz yummayarak durumu Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi. Cantürk, kızıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek kızına darp raporu aldı.

2

"BUGÜN BENİM KIZIMA YAPILAN YARIN BAŞKA BİRİNE YAPILIR"

Kızına yönelik şiddet iddiayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan baba Sedat Cantürk, doğum sancısı çeken kızının iki gün önce gece saat 12.00 sularında Bismil’den Diyarbakır’a ambulansla getirildiğini söyledi. Sedat Cantürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gece geç saatlerde Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine geldik. Sabaha karşı saat 05.00 sularında, doğum esnasında, kızım doğum masasındayken gebe ve iki hemşire kızıma şiddette bulunup hakaret ettiler. Doğum olmadan önce ve doğumdan sonra kızıma tokat atıp tekme savurup ağza alınmayacak kelimeler söylemişler. Hamile bir kadın doğum yaparken sancılar içerisinde olur, ağrısı olur, bağırır. Burada görevli ebe, bu müdahaleyi yapamıyorsa, hastalara şiddet uygulayıp, bağırıp çağırıp döverek bu görevi yapıyorsa o zaman Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, bu tarz çalışanları burada barındırmamalı. Bugün benim kızıma yapılan yarın başka birine yapılır. Sancı sırasında ebe kalkıp buna tokat atıyor, ondan sonra başka bir hemşire de kalkıp tokat çekip tekme atıyor. Bunlar doğumdan önce ve doğumdan sonra oluyor. Ebe ve hemşireler, bu maaşı alıyorsa, bu görevi yapıyorlarsa mutlaka düzgün bir şekilde yapsınlar. Konuyu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdim dilekçeyle, hastane başhekimliğine bildirdim ayrıca karakola gidip şikayette bulundum. İsterim ki yetkililer, bunu yapanları bulsunlar. İşten atılmalarını istemiyorum ama ikaz etsinler. Sağlık görevlileri, daha sakin, daha güzel, ılımlı bir şekilde görev yapmaları gerekir, şiddet uygulamamaları lazım.”

1

Konuyla ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırıldığını bildirdi. (İHA)


PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Gurbetçilerin 17,5 saatlik rötar çilesiGurbetçilerin 17,5 saatlik rötar çilesi
Ümraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyorÜmraniye'deki çökme: Şantiye alanında çalışmalar sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamile kadın Diyarbakır doğum Devlet Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İlginizi Çekebilir

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
yeni doğum yöntimi, Türker buldu, döve döve doğum, sancisiz acisiz :))))
10 yıl kadın doğumunu bilirim böyle bir olay yasanmamıs .. bu işin altında bir iş var .. şartları doktorları calısanları iyi bir hastane olay iyice araştırılmalı . kendisinide sağa sola vurmuş olabilir
SOPALI DOĞUM SAKIN HAMİLE KALMAYIN YOKSA SİZİ DÖVERLER YETKİYİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEREN EFENDİLER HER GÜN YAZIYORUM : HANIMI DOKTOR DİYE YASA ÇIKARDI EFENDİ BÜTÜN HASTALARA İT MUAMELESİ YAPILIYOR GÖZÜNÜZ KÖR KULAĞINIZ SAĞIR MI YOK SORUŞTURMA AÇILACAK'MIŞTA YOK BAKILACAK'MIŞTA ..YAHU HASTALARI İT YERİNE KOYMUYORLAR EFENDİLER SONRA DİŞLİ BİRİSİ ÇIKIYOR KAFALARINI KIRIYOR ONU İÇERİ ATIYORLAR NİYE YASA VAR DEVLET MEMURLARI DOKUNULMAZMIŞ PEKİ HALKI KİM KORUYACAK HALKA KİM SAHİP ÇIKACAK .................................
açıkçası çok inandırıcı gelmedi , her meslek dalında olduğu fibi sağlık içerisindede elbette çürük elmalar vardır fakat burda doğum yapacak ve yapmış olan. bir kadın toplu bir şekilde işkence yada darp söz konusu olması pek mümkğn değil hadi biri niyeti kötü hadi ikincide öyle 3. demi öyle bence araştırmadan önyargıyla tepki göstermek bence hatalı olur , pek olasılıklı bir haber değil ...
Sende mi doğumhanedeydin
devlet hastanelerin hakaret dayak herşey var ki bu ülk değil son da olmaz... Duyduğum kadarıyla bir kadına da nasıl kocanla yattıysan öyle de çıkar demişler duyduğum kadarıyla
Çok geçmiş olsun. yapanlar inşallah daha beteriyle karşılaşsın. #adalet
Ne yazık ki ülkemizin kronik sorunu insanlar iş bulabilmek için istemediği, sevmediği halde ataması olan ebelik, hemşirelik, polislik gibi mesleklere yöneliyorlar sonuç da bu şekilde oluyor. Burda hemşire hastayı dövüyor, Giresun'da polis yaşlı amcayı döverek öldürüyor. Sonuç kararan hayatlar başka bir şey değil.
Diğer Haberler
'Radyoaktif tespih' hayatını kararttı! İşte talihsiz gencin 1.5 yıl boyunca yaşadıkları

'Radyoaktif tespih' hayatını kararttı! İşte talihsiz gencin 1.5 yıl boyunca yaşadıkları

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.