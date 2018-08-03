Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'da iki yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden biri güvenlik güçlerine teslim oldu, örgütün dağ kadrosundan kaçarak şehir merkezine gelen bir terörist de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan kaçtığını ve pişman olduğunu belirten bir terörist, kent merkezindeki polis uygulama noktasına gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda ise örgütün dağ kadrosundan kaçarak şehir merkezine gelen bir terörist yakalandı.

Güvenlik güçlerince, teslim olan teröristin Diyarbakır'da 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden biri olduğu tespit edildi.

EL BOMBALARI VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, kırsal alanda bulunan ve örgütün sığınak, mühimmat ve erzak deposu olarak kullandığı 9 farklı yere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 el bombası, 2 kalaşnikof ve çok sayıda şarjörler, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensupları ile Kandil arasındaki iletişimi sağlayan telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda piknik tüpü, kablo ve pil ile çok sayıda örgütsel doküman, fotoğraf ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

