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Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK, Lice’de baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi. Lice’de geçen cuma günü yol kenarında ölü bulunan çoban Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler’in katledilmesi örgütün internet sitesinden duyuruldu. Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca not bırakılmıştı

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 12 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.

CESETLERİNİ BULDULAR

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, önceki gün saat 13.00'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesetleri, mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

CESETLERİNİN ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu. Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler, Silvan ilçesinde toprağa verildi.

İNFAZI PKK ÜSTLENDİ

Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in silahla vurularak katledilmesini terör örgütü PKK üstlendi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice Remiz Güler mahmut güler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP'de bunları RTE kazamasın diye meclise taşıdı. İçlerine nasıl sindiriyorlar.
Eskiden AKP pkk hdp savunuyordu simdi CHP savunur oldu hdp için CHP li arkadaşlar bir IYI parti bir MHP bir AKP saldırıyor yav siz Ataturcusunuz Ne Mutlu Türküm Diyene deyin bırak TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocukları pkk yi savunsun eyy CHP arkadaşlar titreyin kendinize dönün kutuplastikca izmiri kaybedeceksiniz IYI partiyi desteklemek vatan borcudur deyin ülke huzura kavuşsun
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