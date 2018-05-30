Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı davası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen, biri polis, 3 emniyet personelinin şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar katıldı.
Tutuklu sanık Onur, uyuşturucu suçundan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu, dosyanın firari şüphelisi ve tünelin kazıldığı depoyu satın alan "Zınar" kod isimli Hiva Yüksekbağ'ın bu konuda kendisine yardım edeceğini belirttiğini ayrıca para desteğinde de bulunduğunu savundu.
Yüksekbağ'ın daha sonra kendisini tehdit ederek tünel kazdırdığını ve bu durumdan dolayı pişman olduğunu ileri süren Onur, tahliye talebinde bulundu.
Sanık Maral ise Kürtçe yaptığı savunmasında üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek tahliyesini istedi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar da mağdur oldukları gerekçesiyle sanıklardan şikayetçi ve davacı olduklarını belirtti.
Tahliye taleplerini reddeden mahkeme, sanık Onur ve Maral'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- İstenilen ceza
İddianamede tutuklu sanıklar Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral'ın, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralanan ve zarar gören 561 kişi için "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ile "kamu malına zarar verme" suçlarından 2 bin 424 yıldan 6 bin 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, patlamada biri polis, 3 emniyet personeli şehit olmuştu.
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