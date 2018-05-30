HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı binaya PKK'lı teröristlerce kazılan tünele tuzaklanan 1 ton patlayıcının infilak ettirildiği, biri polis 3 emniyet personelinin şehit düştüğü saldırıya ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı - Duruşmada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen, biri polis, 3 emniyet personelinin şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar katıldı.

Tutuklu sanık Onur, uyuşturucu suçundan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu, dosyanın firari şüphelisi ve tünelin kazıldığı depoyu satın alan "Zınar" kod isimli Hiva Yüksekbağ'ın bu konuda kendisine yardım edeceğini belirttiğini ayrıca para desteğinde de bulunduğunu savundu.

Yüksekbağ'ın daha sonra kendisini tehdit ederek tünel kazdırdığını ve bu durumdan dolayı pişman olduğunu ileri süren Onur, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Maral ise Kürtçe yaptığı savunmasında üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek tahliyesini istedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar da mağdur oldukları gerekçesiyle sanıklardan şikayetçi ve davacı olduklarını belirtti.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme, sanık Onur ve Maral'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede tutuklu sanıklar Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral'ın, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralanan ve zarar gören 561 kişi için "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ile "kamu malına zarar verme" suçlarından 2 bin 424 yıldan 6 bin 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, patlamada biri polis, 3 emniyet personeli şehit olmuştu.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar
Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılışını yaptıEk fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılışını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı dava Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.