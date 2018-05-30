Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı davası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen, biri polis, 3 emniyet personelinin şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar katıldı.

Tutuklu sanık Onur, uyuşturucu suçundan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu, dosyanın firari şüphelisi ve tünelin kazıldığı depoyu satın alan "Zınar" kod isimli Hiva Yüksekbağ'ın bu konuda kendisine yardım edeceğini belirttiğini ayrıca para desteğinde de bulunduğunu savundu.

Yüksekbağ'ın daha sonra kendisini tehdit ederek tünel kazdırdığını ve bu durumdan dolayı pişman olduğunu ileri süren Onur, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Maral ise Kürtçe yaptığı savunmasında üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek tahliyesini istedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar da mağdur oldukları gerekçesiyle sanıklardan şikayetçi ve davacı olduklarını belirtti.