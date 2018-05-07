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Diyarbakır için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Yarın Kulp, Lice, Hazro, Silvan ve Bismil ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın 5 ilçesinde yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğleden itibaren Kulp, Lice, Hazro, Silvan ve Bismil ilçelerinde gök gürültülü yerel olarak kuvvetli yağışın beklendiği belirtildi.

Yerel dolu yağışı ve yıldırım riski konusunda uyarıya yer verilen açıklamada, vatandaşlardan aniden oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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