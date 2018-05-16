Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır'da sıcak yaz akşamları yaklaşırken Ramazan ayı da başladı. Uzun süren günler gözler iftar saatinde. Peki orucun açılması için ne kadar beklenecek? Ramazan ayınında iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Diyarbakır'da iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Diyarbakırlılar saat kaçta kalkacaklar?

Diyarbakır için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Diyarbakır ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:23 05:01 12:22 16:11 19:30 21:01 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:22 05:01 12:22 16:11 19:30 21:02 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:21 05:00 12:22 16:11 19:31 21:03 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:19 04:59 12:22 16:11 19:32 21:05 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:18 04:58 12:22 16:12 19:33 21:06 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:17 04:58 12:22 16:12 19:34 21:07 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:16 04:57 12:22 16:12 19:35 21:08 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:15 04:56 12:22 16:12 19:35 21:10 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:14 04:56 12:22 16:13 19:36 21:11 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:13 04:55 12:22 16:13 19:37 21:12 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:12 04:54 12:22 16:13 19:38 21:13 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:54 12:22 16:13 19:39 21:14 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:53 12:22 16:13 19:39 21:15 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:53 12:23 16:14 19:40 21:16 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:17 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:18 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:07 04:52 12:23 16:14 19:42 21:19 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 04:51 12:23 16:15 19:43 21:20 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:06 04:51 12:23 16:15 19:44 21:21 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:05 04:51 12:23 16:15 19:44 21:22 21 05 Haziran 2018 Salı 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:23 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:24 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:03 04:50 12:24 16:16 19:46 21:25 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:03 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:02 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:02 04:49 12:25 16:16 19:48 21:27 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:02 04:49 12:25 16:17 19:48 21:28 28 12 Haziran 2018 Salı 03:02 04:49 12:25 16:17 19:49 21:28 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:29 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:30

Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.