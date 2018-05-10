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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Sel nedeniyle 1’i çoban 5 vatandaş ile küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı, çok sayıda arı kovanı sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatılan bölgeye bot istendi.

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mera ve tarım alanları dışında ağaçlandırma ıstıyoruz
orman ve ağaç dıkmelerı gerekır özellıkle yamçve dere kenarlarına
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