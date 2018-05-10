Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Sel nedeniyle 1’i çoban 5 vatandaş ile küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı, çok sayıda arı kovanı sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatılan bölgeye bot istendi.

Ayrıntılar gelecek...

