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Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Köylülerin ihbarı sonrası çok sayıda asker bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekliyurt köyünde yaşandı. İddiaya göre akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Abdullah ve Mustafa A. arasında tartışma yaşandı.

2'Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Abdullah A., yanında getirdiği silahı ateşledi. Olayda, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Köy halkının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda asker ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPATILDI

Güvenlik güçleri köye giriş çıkışları kapatırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Köyde gergin bekleyiş devam ediyor. (İHA)

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Diyarbakır Silahlı kavga arazi kavgası

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