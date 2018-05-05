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Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Mardin karayolunun sular altında kalmasına neden oldu.

Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Mardin karayolunun sular altında kalmasına neden oldu. İlçe merkezinde de uzun süre yağan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Diyarbakır- Mardin karayolunun içinden geçtiği Çınar ilçesinde bugün öğlen saatlerinde şiddetli sağanak yağış başladı. Şiddetini artırarak akşam saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle, Diyarbakır ve Mardin'i birbirine bağlayan karayolu su altında kaldı. Seyahat eden araçların zor anlar yaşadığı karayolundaki su baskını, uzun süre hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu Çınar ilçe merkezinde de sokaklarda sel oluştu. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. İlçe girişinde bulunan ekili arazilerde de su taşkınları meydana gelirken, suyun dereye doğru akış yönünde şiddetli akıntı meydana geldi.
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Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldıDiyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldıDiyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldıDiyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı

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