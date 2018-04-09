Diyarbakır ‘mega kent’ yolunda sağlıkta da modernleşiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan yeşil alanlara, sosyo-kültürel projelere yaptığı çalışmaların yanı sıra sağlık alanında da yaptığı modern çalışmalarla ‘mega kent’ olma yolunda iddiasını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme ile Büyükşehir Belediyesine başkan olarak atanan Cumali Atilla öncülüğünde ulaşımdan yeşil alanlara, hayata geçirilen modern projelerin yanı sıra sağlık alanında da yaptığı çalışmalarla Diyarbakır’ın ‘mega kent’ olma yolunda iddiasını sürdürüyor. Göreve geldikten sonra ‘İşimiz Gücümüz Diyarbakır’ sloganıyla hareket geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Atilla, bir bir gerçekleştirdiği projelerle kentin adeta yeni bir kimlik kazanmasını sağladı. Son bir yıl içerisinde vatandaş-belediye işbirliğiyle birikmiş olan sorunları aşmayı başaran Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında yaptığı çağdaş projelerle de adından söz ettirmeyi başardı ve küçük büyük herkesin takdirini kazandı.
Mezarlıklar korumaya alındı
Çalışmalar kapsamında yıllardır ihmal edilen insanlar için manevi değeri büyük olan mezarlıkların çevre düzenlemesi yapıldı ve mezarların tahrip edilememesi için koruma amaçlı çit çalışmaları gerçekleştirildi. Bir yıl içerisinde merkez ve kırsal olmak üzere 17 ilçede 100 mezarlıkta çalışmalar tamamlandı. Bu yıl içerisinde ise 200 mezarlığın daha çevre düzenlemesi ve koruması gerçekleştirilecek. Yeniköy Mezarlığına ek olarak 70 dönümlük bir alanın daha ihalesi yapılarak hizmete açılacak. Tüm bunların yanı sıra modern bir kente yakışacak şekilde bir hayvan mezarlığı da hizmete açılacak.
Gıda denetimleri sıklaştırıldı
Belediye personelleri tarafından halkın sağlığını tehdit edecek iş yeri ve ürünlere karşı denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 500 iş yeri denetlendi ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 29 ton gıda imha edildi. Gıda denetimi yapan ekipler, daha hızlı bir şekilde sonuç almaları için anında ürünün değerlerini tespit edecek modern teknolojik araçlar gereçlerle donatıldı. Böylelikle şikayet alınan bölgeye intikal eden söz konusu şikayeti yerinde değerlendirip sonuç alabilecek. Bunlara bağlı olarak bir de teknolojik bir gıda test laboratuvarı kurulacak.
Vektörle mücadelede girilmeyen mahalle kalmadı
Büyükşehir belediyesi 252 kişilik ekip ve 57 araçla hem yaz hem kış vektörlerle mücadele yaptı. 2017 yılı içinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, tatarcık, kene ve benzeri zararlı vektörlerle mücadele kapsamında kentte bulunan bin 37 mahallenin tamamına ilaçlama yaparak bir ilke imza attı. Aynı zamanda kışlak mücadelede çalışmaları kapsamında da kışlamak için kaloriferli kazan daireleri, foseptik çukurlar, kapalı atık su kanalları, ahırlar ve benzeri mikroklimal alanları tercih eden sivrisinek erginlerine ve larvalarına ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Hayvan barınağını modernize edilecek
Ergani yolu üzerinde yer alan 17 dönüm üzerine inşa edilen açık ve kapalı alanıyla 700 hayvan kapasiteli Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında idare binasından hayvan barınaklarına kadar tüm kapalı alanlar yenilenecek, çevre düzenlemesi yapılacak ve mevcut alanlara bir de ‘karantina bölümü’ yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde en modern Bakım ve Rehabilitasyon merkezlerinden biri haline gelecek.
“Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor”
Yapılan çalışmaları anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, “Göreve başladığımız günden bu yana büyükşehir belediyesi olarak vatandaşlara hizmet konusunda adeta seferberlik ilan ettik. Özellikle Sağlık Daire Başkanlığına bağlı birimlerde bu çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bize bağlı mezarlık birimlerinde bu yıl içerisinde Türk Hava Yolları ile birlikte yaptığımız sözleşme gereği Diyarbakır’da vefat eden vatandaşların Türk Hava Yollarının uçabileceği bütün illere cenaze nakillerini bu yıl itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Şuanda hizmet veren Yeniköy Mezarlığının doluluk oranı yüzde 90-95’lere geldi. Onun için mezarlığın hemen karşı tarafında 70 dönümlük bir arazi yeni mezarlık alanı olarak inşa edilecek. Burada bir yenilik yapacağız. Hazır beton mezarlıklar yapıp bu yıl içerisinde o yeni mezarlık alanını da hizmete sunacağız. Köylü belediye işbirliği içerisinde 2017 yılı içerisinde yaklaşık 100 mezarlığın etrafı tel örgülerle çevrildi. Bununla ilgili çok ciddi talepler var 2018 yılı içerisinde yaklaşık 200 köyün mezarlıklarının etrafını tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.
Gıda denetiminde teknoloji kullanımı
Gıda denetim konusunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, “Geçtiğimiz yıl tespit edilen yaklaşık 29 ton bozuk gıda ekiplerimiz tarafından imha edildi. Ayrıca artık gıda denetimlerinde teknolojiyi kullanıyoruz. Almış olduğumuz teknolojik cihazlarla özellikle gıda sunumu yapan yerlerde bu tür cihazları kullanıp yağ, sıcaklık ölçümleri gibi testleri bu cihazlarla yapabiliyoruz. Bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum bu yıl içerisinde belediyeye ait gıda laboratuvarı çalışmalarını son aşamaya getirdik Ağustos ayı itibariyle bölge belediyelerinde tek olan laboratuvarı hizmete sunacağız” diye konuştu.
Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da ilaçlama yapılıyor
Geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık bin 37 mahallenin tamamında ilaçlama çalışması yürüttüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları söyledi:
“Bu çalışmalar sadece yazın değil aynı zamanda kışında yapılıyor. Yaklaşık 269 köyde ve şehir merkezinde kışlak çalışmasını da yapmış bulunmaktayız. Bu çalışmalar 2018 yılı sonuna kadar bütün hızıyla devam edecektir amacımız vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmektir. Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi var. Mevcut barınağın tamamını elden geçireceğiz. Yeni bir hizmet binası oluşturacağız, ameliyathaneler mevcut hizmet binasından ayrı olacak, modern cihazlarla donatacağız. Yaklaşık 15 yıldır faaliyette olan barınak hiçbir bakım görmedi köpek ve kedi kulübelerinin hepsi yenilenecek. Ayrıca karantina noktaları oluşturulacak.”
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