Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin yöneticileri de olan ve kimlik bilgileri tespit edilen 7 şüpheli hakkında Diyarbakır merkezli Adana ve İstanbul'da çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.