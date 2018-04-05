Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin yöneticileri de olan ve kimlik bilgileri tespit edilen 7 şüpheli hakkında Diyarbakır merkezli Adana ve İstanbul'da çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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