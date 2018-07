Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da 15 Temmuz anma programlarına binler katıldı

Ahmet ÜN- Ferit DEMİR- Erkan BAY/DİYARBAKIR, TUNCELİ, ELAZIĞ, (DHA) - DİYARBAKIR, Tunceli ve Elazığ'da valiliklerce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinin toplanma bölgesi, Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Demorkasi Parkı oldu. Anma törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve binlerce kişi katıldı. 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri erkan sivil kıyafetlerle katılması dikkati çekti. Program kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dualar edildikten sonra, darbe gecesinde yaşanan olayların görüntüleri izletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu ülkenin geleceğine, birliğine, varlığına kast edenlerin yine bu milletin iradesi karşısında yok olup, gideceğini söyledi. PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin yok olup gideceğini dile getiren Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi, canı pahasına bu değerleri koruda ve sonsuza kadar inşallah koruyacak. 15 Temmuz'da 40 yıllık ihaneti planlayanlar, bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle geleceğini hesap etmediler. 7'sinden 77'sinden, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bir an düşünmeden ihaneti temsil eden hainlere karşı dimdik ayakta, yılmadan yorulmadan duracaklarını hesap etmediler" dedi.