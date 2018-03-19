HABER

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, nevruz tertip komitesinin 21 Mart Çarşamba günü kent merkezinde kutlama için yaptığı başvuruyu onayladı.

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı nevruz tertip komitesi, 21 Mart günü kent merkezinde nevruz kutlaması için geçen günlerde Diyarbakır Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren valilik, nevruz tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların saat 11.00 ile 15.00 arasında yapılabileceğini bildirdi.

Nevruz tüm yurtta törenlerle kutlandıNevruz tüm yurtta törenlerle kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Nevruz Bahar Valilik

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.