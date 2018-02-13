Diyarbakır Valisi Güzeloğlu:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "İl geneli lisanslı sporcu sayımızda yüzde 100 artış gerçekleştirdik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2017-2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında birinci dönem ilde gerçekleştirilen mahalli müsabakalarda dereceye giren öğrenciler için tören yapıldı.

Seyrantepe Spor Salonu'ndaki törende konuşan Vali Güzeloğlu, ilde özellikle eğitim alanında son 6 ayda güzel gelişmelere tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Göreve başladığında 10'un altında olan okul spor kulüp sayısının birinci yarıyıl sonunda 45'e yaklaştığını belirten Güzeloğlu, "İkinci yarıyılda hedefimiz Diyarbakır'da okul spor kulübü sayısını 100'e çıkarmaktır. Okul spor kulüpleriyle sporla bulaşan çocuklarımız 30 binlere ulaştı. İl geneli lisanslı spor sayımızda yüzde 100 artış gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerin sporla buluşmasını sağlamanın, temel hedefleri olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, salonda bulunan sporcular arasında dünya şampiyonu olacak, gururla Türk bayrağını dağlandıracak ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletecek başarılı çocukların olduğuna inandığını aktardı.

Güzeloğlu, çocukların iyi yetişmesi, sporun her alanında iddialı ve geleceğin şampiyonları olması için bütün güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu dereceye giren kulüp sporcularına madalya taktı, kupa verdi.